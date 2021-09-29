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بتكلفة ٨٦ مليون ريال.. "أمير الشرقية" يدشن عددًا من المشاريع التنموية بالدمام

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تساهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والمشهد الحضري وانسيابية الحركة المرورية

بتكلفة ٨٦ مليون ريال..

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، عددًا من المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والمشهد الحضري، ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الشرقية، بكلفة بلغت 86 مليون ريال، والتي نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية.

وقال أمير المنطقة الشرقية: "هذه المشاريع التي نُفذت في المنطقة؛ لها أثر بالغ على تحسين حياة المواطن والمقيم، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠، وتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- لجعل المدن أكثر تطورًا وتمتلك بنية تحتية جذابة، وهذا ما نحرص على تحقيقه في كافة محافظات المنطقة الشرقية".

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذه المشاريع تمثلت في استكمال (جسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد بالدمام) بتكلفة ٤٨ مليون ريال، وهو عبارة عن جسرين في الاتجاهين على امتداد طريق الأمير متعب، ويستمر مع تقاطع خط سكة الحديد، بالإضافة إلى الطرق المحلية لجانبي الجسرين، مع إضافة مواقف جانبية وأرصفة مشاة وإنارة جانبية لطرق الخدمة والجسر؛ وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية؛ حيث يبلغ طول كل جسر حوالى 460 مترًا طوليًّا تقريبًا، وهو عبارة عن مسارين على الجسر بكل اتجاه ومسار واحد لطرق الخدمة للدوران عند التقاطع مع سكة الحديد.

وأضاف الجبير: يهدف المشروع لتوفير انسيابية الحركة عند التقاطعات مع خطوط السكك الحديدية داخل المدن، ولتوفير حركة دائمة ومستمرة للمركبات عند تقاطعها مع خط سكة الحديد دون توقف أو انتظار لعبور القطارات؛ مما يوفر الأمان والوقت للمستخدمين، بالإضافة إلى تحسين فاعلية الجسر المجاور على نفس الطريق لنقل الحركة من طريق الظهران/الجبيل عبر طريق الأمير نايف للاتجاه شرقًا باتجاه طريق الملك عبدالعزيز (الميناء) مرورًا بطريق الأمير محمد بن فهد.

ولفت إلى أن المشاريع التي تم تدشينها اليوم شملت مشروع تطوير شارع عبدالله بن رواحه، بطول 880 مترًا، وعرض 30 مترًا، وبمساحة إجمالية للإسفلت بلغت 6664م2، كما بلغت مساحة أرصفة المشاة فيه 14345م2، مزودًا ببلاط إرشادي بطول 880 مترًا، وعدد الأشجار فيه 202 شجرة مختلفة، كما تم تنفيذ مسارين للدراجات بواقع مسار واحد في كل اتجاه بطول 3173م2، ويتوفر فيه مواقف بمساحة 1131م2. وكذلك شارع سفيان بن وهب، (من شارع عبدالله بن رواحة إلى الشارع الثامن عشر)، بطول 788م، وعرض 30م، وبمساحة إجمالية للأسفلت بلغت 5516م2، ومزود بأرصفة مشاة بمساحة 9091م2، وعدد الأشجار فيه 114 شجرة مختلفة، كما بلغ طول البلاط الإرشادي 1576م، ويتوفر فيه مواقف سيارات بمساحة 5376م2، إضافة إلى الشارع التاسع، بطول 1035م، وعرض 21، وبمساحة إجمالية للأسفلت بلغت 8327م2، ومزود بأرصفة مشاة بمساحة 7517م2، وعدد الأشجار فيه 102 شجرة مختلفة، كما بلغ طول البلاط الإرشادي 1895م، ويتوفر فيه مواقف سيارات بمساحة 402م2. وهي طرق محورية بحي السلام بالدمام، وتقدر تكلفة المشروع بـ٣٨ مليون ريال، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، وهي إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري.

وأكمل الجبير: شملت أعمال التطوير، تزويد الشوارع بمواقف للسيارات، وأرصفة للمشاة، وقد تم توزيع أحواض للزراعة على طول الشوارع، وتم زراعة أشجار الظل لمرتادي هذه الشوارع، وتركيب كراسٍ خشبية بجوارها.

ورفع شكره لأمير المنطقة على رعايته وتدشينه لهذه المشاريع التنموية بالمنطقة، والتي ستساهم في تعزيز البعد الإنساني وجودة الحياة، بالإضافة إلى تسهيل وانسيابية الحركة المرورية.

بتكلفة ٨٦ مليون ريال..

بتكلفة ٨٦ مليون ريال..

بتكلفة ٨٦ مليون ريال..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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