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البورصة الأسترالية "NSX" تُوَقع مذكرة لإنشاء بورصة في

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البورصة الأسترالية "NSX" تُوَقع مذكرة لإنشاء بورصة في السعودية البورصة الأسترالية "NSX" تُوَقع مذكرة لإنشاء بورصة في
في إطار العمل على تداول مجموعة متنوعة من المنتجات المالية

البورصة الأسترالية

أعلنت البورصة الوطنية الأسترالية "NSX" اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة سعودية بغرض إنشاء بورصة في المملكة العربية تُعرف باسم "KSA Metals and Mining Exchange"؛ وفقًا لوكالة "abnnewswire".

وجاء في بيان شركة "NSX" المحدودة المالكة للبورصة الوطنية الأسترالية: مذكرة التفاهم تشمل مناقشات بشأن إنشاء بورصة منظمة في المملكة العربية السعودية "البورصة الثانية"، وسوف تسعى إلى تداول مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مع التركيز في البداية على مصدري التعدين وتداول المعادن (السلع) في المملكة.

وأضاف البيان: الهدف الأساسي يتمثل في استكشاف إنشاء بورصة تنظيمية ثانية تتيح للمشاركين تداول المنتجات المالية بما في ذلك الأوراق المالية والسندات والضمانات والمنتجات المتداولة في البورصة والمشتقات والسلع في السعودية، والتركيز الأول سيكون على المنتجات المالية المرتبطة بتبادل الأوراق المالية والمعادن (السلع).

من ناحيته، قال جون كرانتزيس، العضو المنتدب لشركة (NSX): نحن متحمسون لهذا المشروع وفرصة تطوير بورصة للسلع والأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ويشرفنا أن نوقّع مذكرة التفاهم هذه والتوسع لتقديم خدماتنا في أجزاء أخرى من العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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