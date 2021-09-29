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"المهندسين" تُوَقع مذكرة تعاون مع "هدف"

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"المهندسين" تُوَقع مذكرة تعاون مع "هدف" "المهندسين" تُوَقع مذكرة تعاون مع "هدف"
تستهدف تأهيل وتوظيف الكوادر الهندسية

وقّعت الهيئة للمهندسين، مذكرة تعاون مشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ بهدف التوسع في التدريب والتأهيل، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة للسعوديين.

ووقّع مذكرة التعاون كل من الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبدالناصر العبداللطيف، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني.

وتأتي المذكرة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة لتطوير منظومة القدرات الوطنية لتحقيق التنافسية، ومن أجل تعزيز تطلعات وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة.

وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أن المذكرة التي وُقّعت بين الطرفين، تضمنت العديد من البرامج والمبادرات الهندسية والفنية ومراحل تنفيذها؛ بهدف التوسع في تطوير ودعم الكوادر الهندسية، منها برنامج "تمهير" الذي يُعنى بالتدريب على رأس العمل لتمكين المستفيدين من الحصول على الخبرات وتزويدهم بالمهارات المعرفية اللازمة، لزيادة إسهامهم للارتقاء بمستوى الإنتاجية، وبرنامج "الشهادات الاحترافية المهنية المعتمدة" الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تعويض عن تكاليف التدريب.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل دائمًا على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال العديد من حِزَم البرامج التطويرية التحسينية الأساسية، التي تتعلق بمسارهم المهني؛ بما يسهم في رفع جاهزيتهم في سوق العمل المستقبلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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