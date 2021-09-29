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ننشر مشروع توزيع العمل لقضاة «استئناف القاهرة» للعام القضائي 2021-2022 (مستند)

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ننشر مشروع توزيع العمل لقضاة «استئناف القاهرة» للعام القضائي 2021-2022 (مستند) ننشر مشروع توزيع العمل لقضاة «استئناف القاهرة» للعام القضائي 2021-2022 (مستند)

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حصلت «المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، على مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022.

وتوافد عددًا كبير من قضاة محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، على مقر المحكمة بمقر دار القضاء العالي وسط القاهرة، استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة.

وحرص القضاة على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل انتشار المستجد «كوفيد-19».

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائي، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

ومن المقرر، أن يتضمن أيضًا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرًا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022.

المصرى اليوم

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