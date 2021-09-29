ضبط مرتكب واقعة التعدى على سيدة داخل مسكنها بقصد السرقة في الجيزة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم ) مُصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبالإنتقال وسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة وبإستطلاعها الأمر فوجئت بمجهول «أدلت بأوصافه» وعند إستغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض «سكين»وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضى (بالعقار محل سكن المجنى عليها) مؤجرة لبعض العمال وأن أحدهم وراء إرتكاب الواقعة (عامل نظافة بأحد المراكز التجارية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.