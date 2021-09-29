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ترك يد شقيقه الأكبر مُصرا أن يعود لمنزله ولأمه بمفرده فقد أصبح رجلا وأكمل عامه الحادى عشر من 10 أيام كاملة ولكن القدر لم يمهله واختطف روحه البريئة ليكون ضحية جديدة للإهمال الذي توغل في المحليات والتي تركت أبراج مخالفة تُبنى وأسانسيرات غير مطابقة للمواصفات تعمل فكانت النتيجة سقوط الطفل «محمد أحمد حسين صالح»، 11 سنة، من الأسانسير بالدور السادس بحى الأشجار في مدينة المنصورة فتتهشم رأسه وتتكسر عظامه وتسقط أمه مغشيا عليها بعدما رأت جثته في بئر الأسانسير.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لقسم أول المنصورة بسقوط طفل من الأسانسير بالدور السادس بمنطقة حى الأشجار ووفاته.

انتقل المقدم احمد شبانه رئيس مباحث قسم أول المنصورة وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل «محمد أحمد صالح حسين»،11 سنة نتيجة سقوطه من الأسانسير بالدور السادس والذى تعطل به فجأة .

وتبين من المعاينة أن العقار محل الواقعة مخالف وتم توصيل المياه له بممارسة وليس بعدادات كما أن الأسانسير لايوجد به باب داخلى ولا سوجد سوى الباب الرئيسى بالأدوار كما أن عتبة الأسانسير ضعيفة ومكسورة وهى التي تسببت في سقوط الطفل بين الأسانسير والحيطة ولا يوجد عقد للصيانة .

ويقول شقيقه الأكبر عمر أحمد حسين،، 19 سنة، «أخويا محمد هو آخر العنقود واحنا نقلنا في البرج ده من 27 يوم فقط وكان فرحان جدا ويوم الحادث ماما طلبت منى بعض الطلبات للبيت وسندوتشات فمحمد قالى هآجى معاك وفعلا خرجنا سوى واشتريت له السندوتشات وقاله هيرجع هو وانا هأكمل مع أصخابى وهو متعود يروح وييجى لواحدة لأنه ذكى ولبق وفاهم كويس وبعد ربع ساعة بالظبط لقيت تليفون من ماما بتصرخ وبتقولى أخوك وقع من الأسانسير الحقنا ولم أصدق ما قالته»

وبكى وهو يقول «خلال 10 دقائق بس كنت هناك ولقيتهم مش عارفين يفتحوا الأسانسير وماما بتصرخ والجيران وبحثنا عن محمد في الأدوار كلها وكان الأسانسير متعلق بين دورين ففتحنا الباب بمفتاح الأمان اللى مع حارس العقار ولم نجد لكن للأسف لقيت كيس السندوتشات وشبشب يخص محمد فعرفت ان أخويا كان فعلا في الأسانسير»

وأضاف متأثرا «نزلت جرى للدور الأرضي وفتحنا الباب بمفتاح الأمان ولقيت محمد أخويا عرقان في دمه في بير الأسانسير نزلت وشيلته لقيت كل عظامه متكسرة ورأسه مكسورة وقاطع النفس خرجته والدم غرق السلم وطلبنا الإسعاف لكن رفض يشيله وقال انه مات ولازم ننتظر الشرطة تعاين وتعمل محضر»

وانهار قائلا «أخويا الصغير آخر العنقود مات في لحظة علشان اهمال صاحب البرج اللى حتى الآن لا يرد علينا وهرب مش مهتم انه قتل أخويا وحرمنا منه»

وعن وضع الأسانسير قال «الأسانسير سيئ ومن وقت ما سكنا في العقار وهو بيعطل بينا ومع اننا بندفع صيانة لصاحب العقار إلا انه مش بيعمل أي حاجة وأنا بأحمله مسئولية قتل أخويا»

وحول الأسانسير والسلم المشبعين بدم الطفل البرىء التف عدد من السكان حول شقيق الضحية لمواساته وقالت احدى السيدات «حسبى الله ونعم الوكيل فيهم أنا كنت في شقتى وسمعت صراخ طفل بيقول يا ماما وست بتصرخ فخرجنا كلنا ولقيت الأسانسير بينزل بسرعة والطفل متعلق مابين عتبة الباب من جوة والحيطة ومحشور وبيتسحل وفجأة الأسانسير اتعطل ومحمد اختفى وسمعنا سقوطه وأخوه جه فتح الباب ولم يجده ولما فتحنا باب الأرضى كان جثة متقطعة في البير»

وأضافت «الحطية كلها دم وآثار سحل الطفل والمنظر كان بشع وفكرت للحظة ان اولادى الاثنين أطفال كانوا قبلها بدقايق بيقولوا نازلين وكانوا ممكن يبقوا مكان محمد الله يرحمه»

وحمل السكان صاحب العقار المسئولية وأكدوا أن البرج كله مخالفات ومالك العقار بناه وأجره للسكان ولا يعيش فيه ويحضر للحصول على الإيجارات فقط وأنهم جميعا قرروا يتركوا البرج بعد الحادث الأليم .

وعلى الصعيد نفسه بدأت نيابة أول المنصورة التحقيق في الواقعة واستدعت شقيق الطفل المجنى عليه لسماع أقواله بالإضافة لسماع أقوال شهود العيان .

وطالب السكان وأسرة الطفل القصاص ومحاكمة صاحب العقار محل الواقعة والذى تسبب في قتل طفل بسبب الإهمال والمخالفات الجسيمة بالأسانسير والعمارة مؤكدين تكرار تلك الحوادث بمحافظة الدقهلية بسبب تزايد مخالفات البناء .