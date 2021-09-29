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«علمني الإيماني الصحيح» .. دريد لحام يكشف عن حكاية غريبة جداً مع حفيده

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«علمني الإيماني الصحيح» .. دريد لحام يكشف عن حكاية غريبة جداً مع حفيده «علمني الإيماني الصحيح» .. دريد لحام يكشف عن حكاية غريبة جداً مع حفيده

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أكد الفنان دريد لحام أنه يعتبر الطفل مستقبلنا جميعا، ويجب أن نحسن في تعليمهم وتربيتهم،الأطفال ليسوا أشياء صغيرة، وأكد أن المستقبل كله لهم، وتابع: الاطفال في بعض الأوقات افضل حكمة من الكبار،الحكمة من وجهة نظري غير مرتبطة بالحب.

واضاف دريد: «تعلمت الإيمان وأنا مؤمن من حفيدي،دريد الصغير،كنا في رحلة لمدينة اللازيقية في الشتاء، كان يمسك بسيف ويلعب في الحديقة،وانا سعيد به لأنه حفيدي واسمه على أسمي ،وبمجرد أن سمع صوت الرعد وكان مرعب جدآ رمي السيف من أيده،وكان يحارب طواحين الهواء،ركد مثل الفار المرعوب من الخوف، ورفع رأسه للسماء وقاله يارب أنا بحبك ليه بتخوفني».

وتابع:«الأطفال هم كل الحياة، حفيدي علمني العلاقة الإيمانية الصحيحة إني أحب الله أكتر من إني أخاف منه».

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الإسكندرية غدا الخميس داخل ساحة مفتوحة بأحد الفنادق الكبرى على شاطىء الاسكندرية وسط حضور عدد كبير من محبي وصناع السينما.

المصرى اليوم

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