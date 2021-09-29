ضبط مالك «سرجة» بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب سرجة بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته السرجة دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت القوات بداخل السرجة على 1.100 طن زيت طعام، و500 كيلو طحينة، و160 كيلو خل، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته السرجة دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.