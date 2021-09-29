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إزالة ١١٠ حالة تعد ضمن الموجة 18 بالشرقية

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إزالة ١١٠ حالة تعد ضمن الموجة 18 بالشرقية إزالة ١١٠ حالة تعد ضمن الموجة 18 بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٦٣ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ١٣ ألفا و٤٠٣ أمتار، و٤٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢٠٩ أفدنة و٢٣ قيراطا و٢١ سهما، بمراكز «بلبيس، الإبراهيمية، كفر صقر، فاقوس، أولاد صقر، ههيا، الزقازيق، ديرب نجم، الحسينية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء،عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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