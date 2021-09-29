أخبار عاجلة

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات -
"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية -
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" -
أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام" -
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

انتهاء أعمال تبريد حريق مطاعم جليم بالإسكندرية.. ولجان التحقيق تبدأ عملها

Print
انتهاء أعمال تبريد حريق مطاعم جليم بالإسكندرية.. ولجان التحقيق تبدأ عملها انتهاء أعمال تبريد حريق مطاعم جليم بالإسكندرية.. ولجان التحقيق تبدأ عملها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أعمال إطفاء وتبريد الحريق الذي نشب صباح اليوم بمطعم «لاتينو» وامتد إلى 4 مطاعم وكافيهات بمجمع «ستار باي» بمنطقة جليم بطريق الكورنيش، دون حدوث إصابات. فيما بدأت لجان التحقيق مباشرة عملها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه حيث أنهى خبراء الادلة الجنائية معاينة موقع الحريق ورفع أثاره لتحديد بدايته ونهايته فضلا عن لجنة مشكلة من حى شرق الاسكندرية انهت معاينة الموقع.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة؛ مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بلاغا يفيد نشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم والنوادي المجاورة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، حارة من طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، وذلك لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد المطاعم بالمجمع المشار إليه والمكون من 3 طوابق، وامتداد النيران إلى 3 مطاعم أخرى، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

أوضح محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحي دفع بإدارة الأزمات والكوارث لموقع الحادث لمتابعة تداعيات الحريق، لعدم التأثير على حركة المرور بطريق الكورنيش.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحريق لم يتسبب في حدوث أي إصابات، مشيرا إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية