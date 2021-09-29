انتهاء أعمال تبريد حريق مطاعم جليم بالإسكندرية.. ولجان التحقيق تبدأ عملها

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أنهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أعمال إطفاء وتبريد الحريق الذي نشب صباح اليوم بمطعم «لاتينو» وامتد إلى 4 مطاعم وكافيهات بمجمع «ستار باي» بمنطقة جليم بطريق الكورنيش، دون حدوث إصابات. فيما بدأت لجان التحقيق مباشرة عملها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه حيث أنهى خبراء الادلة الجنائية معاينة موقع الحريق ورفع أثاره لتحديد بدايته ونهايته فضلا عن لجنة مشكلة من حى شرق الاسكندرية انهت معاينة الموقع.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة؛ مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بلاغا يفيد نشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم والنوادي المجاورة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، حارة من طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، وذلك لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد المطاعم بالمجمع المشار إليه والمكون من 3 طوابق، وامتداد النيران إلى 3 مطاعم أخرى، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

أوضح محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحي دفع بإدارة الأزمات والكوارث لموقع الحادث لمتابعة تداعيات الحريق، لعدم التأثير على حركة المرور بطريق الكورنيش.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحريق لم يتسبب في حدوث أي إصابات، مشيرا إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.