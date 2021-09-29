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إزالة 4500 متر تعديات في حملة مكبرة استعدادًا لتنفيذ مشروع محور وسط الدلتا الجديد

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إزالة 4500 متر تعديات في حملة مكبرة استعدادًا لتنفيذ مشروع محور وسط الدلتا الجديد إزالة 4500 متر تعديات في حملة مكبرة استعدادًا لتنفيذ مشروع محور وسط الدلتا الجديد

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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع محور وسط الدلتا الجديد، وترأست هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا ، لجنة مكبرة لإزالة كافة العقبات وتنفيذ إزالات بلغت 4500 متر تعديات.

أوضح بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بشأن محور وسط الدلتا الجديد، أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع الجهات ذات الصلة، لفتح فرص وآفاق خدمية وتنموية، ما يزيد فرص الاستفادة من المحور المروري الجديد، بعد الربط بين القرى والمدن المار بها مسار المشروع وسهولة تدفق أكبر قدر من أحجام الحركة المرورية بين المحور الجديد والمحاور المرورية القائمة.

وأكدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أن المخطط الذى تنفذه الوزارة، تم التوصل للدراسة الأفضل بالمحور المقرر تنفيذه من حيث معايير المفاضلة والاختيار لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العامة، فمسار المحور المقرر تنفيذه سيربط طريق التوفيقية – الخطاطبة من الرياح البحيرى غربا إلى طريق القاهرة –الإسكندرية الزراعي بطول 30 كم، وذلك لاستفادة أكبر عدد من القرى والمدن بمحافظة المنوفية.

واضافت أن الدراسات المقدمة لمقترح محور وسط الدلتا المقرر تنفيذه، أفادت بأن مسار المحور سيربط القرى والمدن الواقعة من طريق عمروس – طنوب إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بعدد 10 قرى كبيرة، هى: كفر ربيع وميت الكرام وجدام وكفر العلوى وكفر السادات ومدينة تلا وكفر محمد وبابل وزناره وجنزور ليصبح المحور متنفس وشريان حيوى للربط بالمحاور الرئيسية القائمة.

المصرى اليوم

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