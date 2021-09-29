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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له وإتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته وإستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما 5 هواتف محمولة «مجهولة المصدر» بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه محل الواقعة
بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وأقرا بإرتكابهما 5 سرقة بذات الأسلوب بالإضافة للواقعة محل البلاغ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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