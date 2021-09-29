أخبار عاجلة

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات -
"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية -
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" -
أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام" -
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأمن يحدد هوية المتهمين بطعن شاب في الجيزة

Print
الأمن يحدد هوية المتهمين بطعن شاب في الجيزة الأمن يحدد هوية المتهمين بطعن شاب في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الاجهزة الأمنية في الجيزة، تحديد هوية المتهمين بالشروع في قتل شاب أمام منزله، بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، وجاري القبض عليهم، وتم التحفظ على خاص بكاميرات المراقبة، والذي رصد المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة.

استمع ضباط مباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالمتهمين يطاردونا المجني عليه، ثم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، بعد اللحاق به وطرحه أرضا، وفروا هاربين.

وقالت التحريات، أن الجناة منعوا المارة من التدخل للدفاع عن المجني عليه، وبعد هروبهم، تم نقل المجني عليه إلى مستشفي البدرشين، في حالة صحية حرجة، تم تحرير محرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما