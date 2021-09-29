الأمن يحدد هوية المتهمين بطعن شاب في الجيزة

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تمكنت الاجهزة الأمنية في الجيزة، تحديد هوية المتهمين بالشروع في قتل شاب أمام منزله، بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، وجاري القبض عليهم، وتم التحفظ على فيديو خاص بكاميرات المراقبة، والذي رصد المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة.

استمع ضباط مباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالمتهمين يطاردونا المجني عليه، ثم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، بعد اللحاق به وطرحه أرضا، وفروا هاربين.

وقالت التحريات، أن الجناة منعوا المارة من التدخل للدفاع عن المجني عليه، وبعد هروبهم، تم نقل المجني عليه إلى مستشفي البدرشين، في حالة صحية حرجة، تم تحرير محرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.