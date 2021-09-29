نيابة بني سويف تحقق في اختفاء موظف بالبريد بعد اتهام المودعين بالاستيلاء على آموالهم

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بدأت نيابة بني سويف، التحقيق في إتهام عدد من المودعين من أهالي قرية شنرا التابعة لمركز الفشن، لأحد موظفي مكتب البريد بالقرية بالإستيلاء على أموالهم، وإختلاسها، ثم اختفائه بشكل مفاجئ.

وأتهم عدد من المودعين بهيئة البريد من أهالي قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أحد الموظفين بمكتب بريد شنرا بالإستيلاء على أموال العملاء وإختفائه، ما تسبب في حالة من الغضب والقلق لديهم.

وقال الأهالي «أنهم فوجئوا بوجود تلاعب في المبالغ المالية التي جرى ايداعها لدى موظف بمكتب بريد شنرا وهو أحد أبناء القرية في نفس الوقت، حيث أنهم قد اعتادوا على إيداع آموالهم لديه ثم فوجئوا بعدم وجود تلك المبالغ في حساباتهم».

وقالت إحدى المودعات بمكتب بريد شنرا تدعى «أمال. ش» :«أودعت مبلغ قدره 70 ألف جنيه على مدار 3 سنوات داخل مكتب البريد بمعرفة أحد الموظفين من ابناء القرية، وفوجئت أن المبلغ الموجود في حسابي يبلغ 15 ألف جنيه فقط» .

وقال «عبدالله. ع» مقيم قرية شنرا، «كنت بنتعامل مع مكتب البريد من خلال احد الموظفين من أبناء القرية، وسمعنا أن هناك تلاعب في أرقام المودعين، ولحد دلوقت لا نعلم شيئا».

من جانبها تكثف مباحث البريد بمنطقة شمال الصعيد التحقيقات في الواقعة، والاستماع إلى بلاغات المودعين وسط إجراءات أمنية مشددة، والتأكد من صحة البلاغات ووجود تلاعب أو اختلاسات في أموال المودعين.