من هي الأميرة ريم علي رئيس مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات

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أكدت الأميرة ريم علي، رئيسة مؤسسة أناليندا الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، على أهمية دور الإعلام في المجتمعات، معربة عن إيمانها بأهمية دور مؤسسة أناليندا في تعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط.

وحصلت الأميرة ريم علي، على درجة ماجستير في الفلسفة والعلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، حيث حصلت على دبلوم الدراسات المتقدمة في العلوم السياسية، ومتخصصة في دراسة العالم العربي الحديث (تحليل العالم العربي المعاصر)، وحاصلة أيضًا على ماجيستر في الأدب الإنجليزي من جامعة السوربون وتخرّجت من كلية الصحافة في جامعة كولومبيا (ماجستير). تركت وظيفتها في سي إن إن عندما انضمت إلى العائلة الملكية الأردنية في عام 2004 ومنذ ذلك الحين وهي تعمل كعضو في مجلس مفوّضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وأسست الأميرة ريم علي المعهد الأردني للإعلام عام 2007، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى إنشاء مركز عربي للتميز في تعليم الصحافة، كما أنها رئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم (www.aiff.jo) منذ عام 2017.

قبل زواجها من الأمير علي بن الحسين، عملت الأميرة ريم في الإعلام العالميّ، حيث كان حضورها الإعلاميّ لافتًا إلى جانب نخبةٍ من المذيعين الدوليين في محطة «سي إن إن»، حيث بدأت العمل كمُنتجة في عام 1998، ثم عملت كمراسلة في بغداد من عام 2001 إلى عام 2004، وقد تنوّعت خبراتها العمليّة من خلال عملها في عدد من وسائل الإعلام العريقة، مثل: بي بي سي، وتلفزيون دبي، وتلفزيون بلومبرج، وراديو مونتي كارلو موين أورينت، بالإضافة إلى يونايتد برس إنترناشونال، يو بي آي.

كانت الأميرة ريم علي، رئيسة مؤسسة أناليندا الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات قد أكدت على أهمية دور الإعلام في المجتمعات، معربة عن إيمانها بأهمية دور مؤسسة أناليندا في تعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط، ورحبت على هامش الاحتفال بتولي مهام عملها كرئيسة مؤسسة أناليندا الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات بالفنانة يسرا، وتبادلت أطراف الحديث معها عن أهمية الفن ودوره في تعزيز الثقافات بين الدول، كما تبادلت أطراف الحديث مع الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيسة المنظمة العربية للحوار عن ضرورة تحقيق التعاون بين مؤسسة أناليندا والمنظمة والأكاديمية لتحقيق التبادل الطلابي بين الجانبين، في سبيل الاطلاع على اليات التطور الإعلامي وتحسين سوق العمل الإعلامي والارتقاء بالذوق العام للاعلام من خلال تواجد محتوى اعلامي جيد إيمانا بدور الاعلام في الارتقاء بالمجتمعات.

وتأسست مؤسسة آنا ليند في عام 2004 وتم تدشين المقر الرئيسي في مدينة الإسكندرية في عام 2005، وعليه تعد أول مؤسسة بارزة للحوار شارك في تأسيسها الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة المتوسطية

يتمحور اهتمام الأعمال المشتركة بين الثقافات التي تضطلع بها مؤسسة آنا ليند حول ثلاث ركائز أساسية هي: تمكين الأصوات الشابة؛ والتأثير في واضعي السياسات؛ وإنشاء حركة لإقامة جسور الحوار وتبادل الآراء في مجابهة انعدام الثقة والاستقطاب الآخِذَيْنِ في التزايد بين المجتمعات.