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ضربا بالأيدي.. مصرع سيدة وإصابة نجلتها في مشاجرة مع 3 فتيات بسوهاج

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ضربا بالأيدي.. مصرع سيدة وإصابة نجلتها في مشاجرة مع 3 فتيات بسوهاج ضربا بالأيدي.. مصرع سيدة وإصابة نجلتها في مشاجرة مع 3 فتيات بسوهاج

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لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت نجلتها بجروح وسحجات متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر تعدى 3 فتيات شقيقات عليهما بالضرب بالأيدى، في مشاجرة وقعت بينهن بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كل من: فاطمة. أ. ع «50 سنة- ربة منزل» جثة هامدة، ونجلتها مروة. ج. م «25 سنة- ربة منزل» مصابه بجروح وسحجات متفرقة بالوجه، وتقيمان بدائرة المركز، إدعاء تعدي من أخرين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقررت المصابة الثانية، في أقوالها أمام العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، بأن والدتها تعاني من أمراض مزمنة «سكر وضغط وقلب»، واتهمت 3 فتيات شقيقات وهن: رضا. ع. م «22 سنة»، ورزقه. ع. م «21 سنة»، ونورا. ع. م «16 سنة»، يقمن بذات الناحية، بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي مما نتج عنه إصابتها ووفاة والدتها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهمات، وأقررن بمضمون ما تقدم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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