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«تضامن كفر الشيخ» تدشن مبادره لمحو أمية مستفيدي «تكافل كرامة»

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«تضامن كفر الشيخ» تدشن مبادره لمحو أمية مستفيدي «تكافل كرامة» «تضامن كفر الشيخ» تدشن مبادره لمحو أمية مستفيدي «تكافل كرامة»

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة محو أمية وتعليم الكبار «لا أمية» لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة، في إطار رفع مستوى التعليم في القرى والريف.

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، شهدت قاعة الاجتماعات بالمديرية اجتماع موسعاً لرؤساء الوحدات الاجتماعية اليوم لتدشين مبادرة «لا أمية» مع تكافل وكرامة بالتنسيق مع برنامج «وعي» بوزارة التضامن الإجتماعي لمحو أمية مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ولنشر الرسائل التوعوية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحاً تم فتح فصول بجميع الوحدات وكل فصل مكون من 20 دارس وتكليف مدرس لهم سواء من التربية والتعليم أو مكلفات الخدمة العامة، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات وجارى بدء العمل بالمنظومة خلال الأسبوع القادم.

من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على الإهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبكافة المناطق النامية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال برامج متعددة لتوفير المقومات لمواطنيها بمشروعات متنوعة في مختلف المجالات لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وكذا التوسع في فتح فصول محو الأمية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على كافة برامج التنمية بتلك القرى والقرى المجاورة.

المصرى اليوم

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