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أمانة جدة تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة جدة تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت 3328 جولة رقابية مع الجهات المعنية بالأمس

أمانة جدة تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3328 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ ما أسفر عن إغلاق تسعٍ من المنشآت المخالفة.

وذكرت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية تشمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 9 مخالفات، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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