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.. غادرت الأم وهذا ما فعلته طفلتها بشرفة الطابق الـ11

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فيديو.. غادرت الأم وهذا ما فعلته طفلتها بشرفة الطابق الـ11 .. غادرت الأم وهذا ما فعلته طفلتها بشرفة الطابق الـ11
فرقة الطوارئ خشيت من ضياع الوقت في كسر باب الشقة

فيديو.. غادرت الأم وهذا ما فعلته طفلتها بشرفة الطابق الـ11

غادرت أم صينية شقتها لمدة 15 دقيقة، من أجل توصيل طفلها إلى المدرسة، وفجأة اتصل عليها الجيران ليخبروها أن طفلتها (4 سنوات) عالقة على شرفة نافذة الطابق الـ11، ويجب إنقاذها بسرعة، خشية سقوطها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع يحبس الأنفاس، لحظة قيام شرطي بطولي بتسلق مبنى شاهق في الصين لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من حافة شرفة في الطابق الحادي عشر؛ حيث أمسك بها وهي عالقة وانتشلها بسلام إلى الداخل بسلام.

وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتُظهر اللقطات الشرطي الشجاع تانغ وينغي وهو يندفع لمساعدة الفتاة الصغيرة وهي تتشبث بسياج الشرفة في الطابق الحادي عشر.

واستخدم الشرطي حزامًا لينزل نفسه على الحافة من شقة بالطابق الأعلى قبل رفع الفتاة مرة أخرى فوق الشرفة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كانت والدة الطفلة قد غادرت الشقة لمدة 15 دقيقة تقريبًا لإيصال طفلها الآخر إلى المدرسة، عندما اتصل بها أحد الجيران وأبلغها بأن الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات قد تسلقت الشرفة.

وعندما عادت الأم أدركت أن الشقة كانت مغلقة من الداخل ولا يمكن فتحها بمفتاحها.

وخشيت فِرَق الطوارئ من أن كسر باب الشقة سيستغرق وقتًا طويلًا؛ لذا ذهبوا إلى الشقة أعلاه وحصلوا على إذن للضابط تانغ وينجي للنزول إلى شقة الطفلة وإنقاذها.

خلال المقطع، نزل ضابط الشرطة من شقة في الأعلى للوصول إلى الفتاة الصغيرة العالقة على الحافة؛ بينما بدأ ضباط الشرطة والسكان الآخرون على الأرض في وضع ملاءات في حالة السقوط.

وتمكّن الضابط من شق طريقه إلى حافة الطابق الحادي عشر، ورفع الطفلة الصغيرة فوق درابزين الشرفة وأخذها إلى بر الأمان وسط تصفيق الحشود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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