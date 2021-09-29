نجوم حكاية «قلب مفتوح» بمسلسل «ورا كل باب» بفي «واحد من الناس» السبت

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في سهرة فنية خاصة من برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء السبت المقبل، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة النجم كمال أبوريه والفنانة فيدرا ونجوم مسلسل «ورا كل باب» حكاية «قلب مفتوح».

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس المسلسل والتي بدأت قناة الحياة بعرضه منذ أيام قليلة، ويكشف النجم كمال أبو ريه عن دوره وأسباب إعجابه بالشخصية ومشاركته النجوم الصاعدة في مجال التمثيل وأسرار وكواليس أخرى يتم الكشف عنها من خلال نجوم حكاية «قلب مفتوح».

يذكر أن حدوتة «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبورية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة قناة الحياة.