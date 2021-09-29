بحضور رامي مالك.. صناع أحدث أفلام جيمس بوند في ضيافة العائلة الملكية ببريطانيا (صور)

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العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
استقبلت العائلة الملكية البريطانية أسرة وصناع أحدث أجزاء سلسلة «جيمس بوند»، الذي يحمل اسم «لا وقت للموت» «No time to die»، والمنتظر عرضه منذ عامين، وتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
وفي أجواء ملكية، وقف أفراد العائلة البريطانية على شرف الملكة إليزابيث الثانية، واستقبل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون أسرة الفيلم على الريد كاربت: النجم البريطاني دانييل كريج، والنجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي يجسد دور الشرير في الفيلم، وحضر «مالك» بصحبة والدته، كما حضر من أسرة الفيلم الممثلة «جودي دينش»، والممثلة «لاشانا لينش»، والممثل الجزائري دالي بن صالح، والممثلة الكوبية أنا دي أرماس، والمغنية بيللي أيليش التي غنت أغنية الفيلم وتم طرحها قبل عرضه بنحو عام.
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
وتألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون إلى جوار زوجها الأمير وليام، وحرصا على إجراء حوارات جانبية حول الفيلم مع صناعه على الريد كاربت، في ظل غياب الأمير هاري شقيق «وليام» الذي ابتعد عن العائلة الملكية في بريطانيا منذ قراره الانتقال وزوجته إلى الولايات المتحدة وتخليه عن واجباته الملكية.
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
وظهر الممثل البريطاني دانييل كريج ببدلة باللون الأحمر الداكن، متخليا عن «الاسموكن» الأسود الشهير الذي يمثل شخصية العميل البريطاني السري «007».
الفيلم يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام «جيمس بوند» وهو الخامس لـ«دانييل كريج» في شخصية «جيمس بوند»، والأخير أيضا حيث أعلن «كريج» اعتزاله تقديم الشخصية بعد 5 أفلام ناجحة حققت إيرادات كبيرة.
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد
العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد