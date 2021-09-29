محافظ الغربية يناقش آليات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة آليات مواجهة انتشار الفيروس داخل المحافظة والموقف الحالي لتلقي اللقاح ضد الفيروس ، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، الدكتور حسن التطاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الفعلي لتوافر الأسِرَّة والأكسجين داخل مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث أكد وكيل وزارة الصحة على توافر الأكسجين بكميات مناسبة، وتوافر أسِرَّة خالية في العنايات المركزة أو المتوسطة.

وأشاد المحافظ بجهود الحاضرين في تطعيم العاملين بتلك الهيئات حيث تم تطعيم 23938 مواطن بالأمس لتصبح الغربية أعلى محافظة حققت المستهدف عن يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، كما وصل إجمالي من تلقوا التطعيم 637281 مواطن تلقوا اللقاح منذ بدء عملية التطعيم.

كما ناقش المحافظ وضع آليات لتشجيع الطلاب داخل الجامعة على تلقي اللقاح، كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بتكثيف المتطوعين المنظمين لتلقي اللقاح داخل مراكز الشباب.

ويهيب محافظ الغربية المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مشيراً إلى أن تلقي اللقاح وارتداء الكمامة هما أهم الوسائل الفعالة والمتاحة لدى الجميع.