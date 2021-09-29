دورات تدريبية لتنمية قدرات المعلمين بكفر الشيخ

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نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، دورات تدريبية، لتنمية قدرات معلمي مدارس الجدارات بكفرالشيخ على برامج ريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد ل 15 مدرسة تعليم فني،برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات المهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد البربري وكيل مديرية التربية والتعليم، جاء ذلك بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 74، لتمكين الطلاب والخريجين من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة واكتشاف ورعاية المبتكرين والموهوبين وبناء شخصية الطلاب والخريجين، للإنتقال إلى العمل وفق قدراتهم وميولهم الذاتية، وإتاحة معلومات وفرص عن سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويشرف على التدريب الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى العمل بديوان المديرية، برئاسة مؤمن يحيي عبدالعزيز، والفريق المعاون،وناقلي الخبرة من معلمي التعليم الفني،ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير والاحترام لمديري إدارات التعليم الفني بديوان المديرية ومديري المدارس الفنية،وفريق العمل المعاون.

وقال المهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن منظومة الجدارات الفنية والمناهج المطورة تستهدف 15 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بنوعياته المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، وهو نموذج للتقويم الشامل الذي يهتم بجوانب التعليم الثلاثة عند المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات استجابة لمتطلبات العصر الحديث، انطلاقا من أهمية التعليم الفنى الذي يمثل قاطرة التنمية البشرية في مصر ودعامة مهمة من دعامات تنمية المجتمع وإعداد القوى العاملة المدربة مهنيا وتقنيا لسوق العمل.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تستعد لإنهاء تعميم منظومة المناهج الجديدة المبنية على أسلوب الجدارات المهنية لربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، لافتًا إلى أن وحدة الانتقال لسوق العمل هي القائمة على هذا البرنامج المتضمن الإرشاد والتوجيه المهني وريادة الأعمال ودعم الابتكار، ويتم تقديم التدريبات العملية للمعلمين لتدريبهم على التعلم عن طريق منهجية المهارات «الجدارات» وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة.

جدير بالذكر أن منظومة المناهج الجديدة المبنية على أسلوب «الجدارات» المهنية المرجعية، تهدف لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم، وليس مهارات الحفظ فقط كما هو الحال الآن، والمناهج في نظام الجدارات، تنقسم إلى 50% مناهج تقنية لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب «الكهرباء، النجارة، النقل»، و50% لمواد عامة مثل «الفيزياء والرياضيات واللغات»، ومهارات حياتية مثل التواصل، القيادة، وإدارة أزمة وحل مشكلات،ويتم وضع المناهج التقنية بالتعليم الفني في ضوء نظام الجدارات، وفق احتياجات سوق العمل بالاستعانة بمتخصصين في مختلف المجالات.

وآلية الجدارات تتطلب تطوير أربعة مسارات: المدرسة بمعاملها وورشها، المدرس وتدريبه، المنظومة التدريبية للطالب، والشركة سواء مع القطاع الخاص أو العام، والمنهج هو المكون الأساسي لتطبيق البرنامج،ويعتمد أسلوب التقويم في نظام «الجدارات» على التراكمية، بحيث يتم تقييم الطلاب بشكل مستمر طوال سنوات الدراسة، وقياس مدى تمكنهم من اكتساب المهارات المختلفة.