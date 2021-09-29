«بيئة البحرالأحمر» يستجيب لشكاوي المواطنين بشأن بعض المخالفات بمدينة الغردقة

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استجاب قسم الشكاوي البيئية بمحافظة البحر الأحمر لشكاوي المواطنين ببعض المناطق بمدينة الغردقة، قام قسم الشكاوي البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمعاينة شكوي بمنطقة الأحياء بشأن التضرر من أشجار كثيفة ومرتفعة، كما تم إعادة المعاينة على شكوى بمنطقة ذهبية بشأن كافيه يعمل بدون ترخيص، ومعاينة شكوي بمنطقة مساكن حسن علام بشأن تربية طيور داخل وحدة سكنية .

وأفاد مسؤول قسم الشكاوي البيئة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري استكمال المعاينات على جميع المناطق بمدينة الغردقة، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة، وصحة وسلامة المواطنين .