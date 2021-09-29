تجديد حبس مالكي ملاهي «فرحة» في الإسكندرية 15 يوما.. والنيابة تأمر بضبط هارب

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة المنتزه أول الجزئية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس مالكي ملاهي «فرحة» بمنطقة الرأس السوداء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في قتل طفلة عن طريق الخطأ.

وفى ذات السياق تواصل نيابة المنتزه أول بإشراف المستشار عمر الركايبى رئيس النيابة التحقيق في الواقعة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار متهم هارب من مالكى الملاهى، وإرفاق تقارير اللجان المشكلة بملف القضية واستعجال تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، إخطارا من مستشفى خاص يفيد وصول الطفلة «دنيا سعيد» 12 عاما، متوفاة إثر إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها بملاهي بمنطقة الرأس السوداء، وسقطت من لعبة إحدى الألعاب، ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها، أكدوا أن الطفلة أثناء تواجدها بالملاهي المشار إليها طلبت ركوب «لعبة الإعصار»، ولكون الكراسي متهالكة ولا يوجد نظام أمان ربطوا رجلها بـ «حبل» في الكرسي- بحسب قولهم.

وأضافت الأسرة أنه مع دوران اللعبة في الهواء سقطت «دنيا» من ارتفاع 10 أمتار واصطدمت الأجزاء الحديدية للعبة برأسها، لتلفظ أنفاسها قبل وصولها إلى المستشفى.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة «الحي»، عن مفاجأة إذ تبين أن الملاهي المشار إليها تدار بدون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية.

وأكد تقرير إدارة الحماية المدنية أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على أي تراخيص، بينما أكد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

ألقت قوات الشرطة القبض على كل من «أحمد.م.ع» و«إبراهيم.أ»، مالكي الملاهي، وتحرر المحضر رقم 32213 لسنة 2021 إداري المنتزه أول.