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دريد لحام: كنت أتمني التعامل مع الزعيم عادل إمام

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دريد لحام: كنت أتمني التعامل مع الزعيم عادل إمام دريد لحام: كنت أتمني التعامل مع الزعيم عادل إمام

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وجه الفنان الكبير دريد لحام الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمعية كتاب ونقاد السينما، الأمير أباظة، على استضافته وتكريمه ضمن فعاليات الدورة 37.

واضاف دريد في ندوة أقامتها إدارة المهرجان اليوم: «عمري 50 سنة، 444 شهر، حلمي دائما هي ، عاصمة الثقافة والفنون في العالم العربي، أشكركم على هذا التكريم، وأغني لها دائما: الله معلي راياتك أم الدنيا يا منصورة، لولو لو لالي، دائما منصورة».

وتابع: «لابد أن نظل نحلم أيا كانت الصعوبات، وكنت أتمني التعامل مع الزعيم عادل إمام بالتأكيد، وهو أمر يشرفني بدون شك».

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الاسكندرية غدا الخميس داخل ساحة مفتوحة باحدي الفنادق الكبرى على شاطىء الاسكندرية وسط حضور عدد كبير من محبي وصناع السينما.

المصرى اليوم

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