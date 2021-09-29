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هل يشمل القرار هاتفك؟.. «واتس آب» على وشك التوقف عن ملايين الهواتف

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هل يشمل القرار هاتفك؟.. «واتس آب» على وشك التوقف عن ملايين الهواتف هل يشمل القرار هاتفك؟.. «واتس آب» على وشك التوقف عن ملايين الهواتف

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كشف تامر محمد خبير الاتصالات وتكنولوجيا أمن المعلومات، عن سبب توقف تطبيق «واتساب» عن العمل في ملايين الهواتف الذكية مع بداية نوفمبر المقبل، موضحًا موديلات الهواتف المتوقع توقفه عنها.

قال «محمد» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن الهواتف التي سيتوقف تطبيق الواتساب عن العمل بها، هي التي ترجع موديلاتها إلى ما قبل عامي 2012 و2013، وهذا يرجع لزيادة عدد الهواتف المستخدمة على الشبكة الخاصة بالواتساب مع وقف تحديث برامج التشغيل الخاصة بالهواتف من خلال الشركات المصنعة لها مثل آندرويد، مما يحدث مزيد من التحميل على شبكات البرامج الخاصة بالبرامج سواء واتساب أو غيره، مشيرًا إلى أن شركة آبل أعلنت وقف تحديث هواتف أيفون 6 وما قبلها.

أضاف: «يتم اتخاذ هذا الإجراء على مرحلتين، الأولى هي إيقاف الدعم عن هذه البرامج لمدة سنتين، ثم يتوقف عن العمل بعد انتهاء السنيتن»، لافتًا إلى أن إجراء التوقف عن العمل على عدد من الهواتف يتم كل عام في مثل هذا التوقيت.

المصرى اليوم

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