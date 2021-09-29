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محمد عبد العزيز: أمنية حياتي أن أجمع دريد لحام وعادل إمام في عمل واحد

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محمد عبد العزيز: أمنية حياتي أن أجمع دريد لحام وعادل إمام في عمل واحد محمد عبد العزيز: أمنية حياتي أن أجمع دريد لحام وعادل إمام في عمل واحد

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حرص المخرج محمد عبدالعزيز على حضور ندوة تكريم الفنان دريد لحام ضمن فعاليات الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، وقال في شهادته أنه «فنان كبير لا يمكن أن يتكرر، قمة من قمم الأداء والتعبير والفكر».

وHضاف:«كنت اأتمني أن أجمع بين الفنان عادل إمام ودريد لحام في عمل واحد، بالاتفاق مع سمير خفاجي، والمشروع لم يري النور للأسف».

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الإسكندرية غدا الخميس، داخل ساحة مفتوحة بإحدى الفنادق الكبرى على شاطىء الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من محبي وصناع السينما.

المصرى اليوم

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