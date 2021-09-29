أخبار عاجلة

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات -
"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية -
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" -
أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام" -
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 8979 مواطنًا لعدم ارتداء كمامة

Print
خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 8979 مواطنًا لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 8979 مواطنًا لعدم ارتداء كمامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (8979) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (214) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (669) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (8979) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8940) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة».
وأضافت: «تم تحرير (669) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (214) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (983) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية