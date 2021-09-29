"ريلاينس إندستريز" الهندية تدعم تعيين السعودي ياسر الرميان مديرًا مستقلًا للمجموعة

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قالت: استوفى جميع المعايير التنظيمية وسيساعد على تعزيز تنوع مجلس الإدارة

قالت شركة ريلاينس إندستريز المحدودة اليوم الأربعاء: إن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، استوفى جميع المعايير التنظيمية لتعيينه كمدير مستقل، في انتظار موافقة المساهمين على القرار، وينتهي التصويت لتأكيد تعيين الرميان لمدة ثلاث سنوات في 19 أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" أن التعيين سيساعد على تعزيز تنوع مجلس الإدارة ومجموعات المهارات والاستفادة من الاعتماد من خلال الانتقال من النفط إلى المواد الكيميائية، ويهدف لتحقيق صافي الكربون صفر بحلول عام 2035".

وأعلنت "ريلاينس" في يونيو الماضي بيع 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى "أرامكو" أكبر مصدر للنفط في العالم.