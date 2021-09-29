"مركز كفاءة المياه" يطلق حملة توعوية لترشيد الاستهلاك

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تستهدف منسوبي الجهات الحكومية.. على مدى 4 أيام

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اليوم، حملة توعوية لرفع الوعي في ترشيد الاستهلاكات المائية؛ وذلك عن طريق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، متمحورةً حول سلوكيات وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة، التي تستمر مدة أربعة أيام، عشر جهات حكومية وهي كل من: وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الشؤون الإسلامية كمرحلة أولى لتغطية الجهات الحكومية.

ويركز المركز على قياس استهلاك المياه للمنشآت قبل وبعد الحملة، وتحليل ومقارنة الإحصائيات، وتفعيل استطلاع الرأي لقياس معرفة منسوبي الجهات بالبرنامج، ومدى إدراكهم لطرق الاستهلاك المائي.

وأكد المركز أنه يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية في أولى حملاته؛ منها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستدامة المائية، وخفض الاستهلاك المائي في المنشآت الحكومية؛ بما يتناسب مع حاجة كل منشأة، وتقديم حلول الترشيد المائي.

وبالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والمركز؛ يتم تحقيق النتائج المرجوة من الحملة من رفع الوعي بالاستهلاكات المائية، وتقديم حلول الترشيد وإيصال الرسائل ونشرها بين منسوبيهم، وتعزيز قدرة المملكة على إدارة مواردها المائية والاستفادة منها.