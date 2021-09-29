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شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر

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شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر
بمناسبة اليوم الوطني وبمشاركة 100 من الجالية المقيمة بالمملكة

شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة

عرضت قناة "MediaoneTV" الهندية عبر شاشتها، أكبر لوحة فنية لشعار "هي لنا دار"، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية والتي زينت كورنيش محافظة الخُبر أخيراً، حيث شارك فيها 500 متطوع ومتطوعة، كما شارك بجانبهم أكثر من مائة مقيم من الجالية الهندية؛ منهم أطباء ومهندسون يعلمون بالمملكة، معبرين وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني.

وكان مكتب العمل بمحافظة الخُبر، قد أطلق مباردة اللوحة الوطنية التي حملت شعار اليوم الوطني للمملكة 91، "هي لنا دار"، بالواجهة البحرية لكورنيش الخُبر، بمساحة بلغت 2500 م2، بمشاركة 18 جهة حكومية، وبمشاركة ثماني جاليات، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل ثمانية أجزاءٍ من مكونات الوطن وأطيافه؛ لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، مبيناً أنه تم رفعها عالياً لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها، كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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