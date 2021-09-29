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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات في نسخته الحالية 2021- والمقررانطلاق فعالياته السبت 9 أكتوبر- خريجي الدفعة الأولى من فنانى مبادرة «صنايعية مصر»، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهازبهدف الحفاظ على ملامح ومفردات الهوية المصرية من خلال تكوين جيل جديد من المبدعين والحرفيين المهرة ودعمهم ماليا وفنيا.

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي للجهاز في بيان صحفى- الأربعاء- إلى التنسيق مع وزارة الثقافة بتقديم الدعم الفني لمبادرة صنايعية مصربتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المجانية في مجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء متخصصين من الجهازلمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كثيفة العمالة خاصة للشباب والمرأة، وذلك في إطاراهتمام الدولة بالوصول للعاملين في هذا القطاع واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لدينا بوفرة للوصول إلى منتج مصري خالص يحمل طابع حضارتنا العريقة وقادرعلى المنافسة في الأسواق العالمية.

وقالت «جامع» إن معرض تراثنا سيستضيف خريجي الدفعة الأولى من مبادرة «صنايعية مصر» بتخصيص جناح متميز لهم، لعرض باكورة منتجاتهم، مشيدة بالمشغولات والمنتجات الخاصة بالخريجين، والتي استعرضتها في حفل تكريم الأسبوع الماضي بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأشادت وزيرة الثقافة في كلمتها أثناء تخريج الدفعة الأولى من خريجى المبادرة بالتعاون بين الوزارة وجهازتنمية المشروعات في تحويل القدرات الفنية لشباب المبدعين إلى مشروعات ناجحة ذات جدوى اقتصادية ومنتج مميز قادر على المنافسة.

وأشارت عبدالدايم إلى أن كافة الخريجين سيشاركون في الدورة الحالية من معرض تراثنا وأنه قد تقررأن يتم تخصيص عائدات بيع منتجات المتدربين المشاركين في معرض تراثنا لهم كدعم من وزارة الثقافة في بداية مشوارهم العملي.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تعتبرمن أهم المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة وتحظى باهتمام القيادة السياسية وذلك لأن هذه المبادرة تعتمد على إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعبرعن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة كما تتيح الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة في مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية في الداخل والخارج بما يساهم في تنمية الاقتصاد القومى للبلاد.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة «صنايعية مصر» بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، لإحياء الفنون والحرف التراثية التي تعبر عن الشخصية والهوية المصرية؛ من بينها الخزف والنحاس و«النقش والأركيت» والتطعيم بالصدف وأعمال قشرة الخشب، وكذلك الحلى التراثية؛ ويتم تدريب المشاركين في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تتيح المبادرة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة في مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية في الداخل والخارج.