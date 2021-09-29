تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في 3 محاصيل بالمنيا

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نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا في مقر الإدارة الزراعية بمركز مغاغة، احتفالية لتكريم المتميزين والمجتهدين من المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية من محاصيل القمح، والذرة الشامية، وفول الصويا، وغيرهم خلال الموسم الزراعي الماضي ومن المتميزين من مديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون والمهندسين ورؤساء الأقسام بالمراكز الثلاثة.

وقال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، إن هذه الاحتفالية تأتي في اطار الاحتفالات بعيد الفلاح في شهر سبتمبر، وتعبيرا بالاعتزاز والفخر بما حققته محافظة المنيا في احتلال المرتبة الأولى من بين المحافظات في تسليم الكارت الذكي، والمرتبة الثانية انتاجا للقمح على مستوي مختلف المحافظات، مشيدا بجهود كافة الحضور شعبيين وتنفيذيين في خدمة قطاع الزراعة بمحافظة المنيا والاقتصاد المصري كافة، متمنيا مزيدا من التقدم والرقي لوضع محافظة المنيا في مقدمة المحافظات في قاطرة التنمية الزراعية.

يأتي ذلك بحضور قيادات الزراعة بمراكز العدوة، مغاغة، بني مزار جميع العاملين بقطاع الزراعة والتعاون الزراعي ومزارعي محافظة المنيا.

يأتي برعاية محافظ المنيا وشهده عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار، ورؤساء المدن والمراكز الثلاث، والقيادات الشعبية، ورؤساء مجالس الجمعيات المشتركة بالمراكز الثلاث، وأساتذة البحوث الزراعية من الحملة القومية للقمح والمحاصيل البقولية، ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ورؤساء الأقسام المختلفة ومسؤولي منظومة كارت الفلاح بالمراكز الثلاث.