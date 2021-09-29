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«الشهر العقاري» تؤكد مجددّا على ضرورة تقديم شهادة من المحافظ لتسجيل العقارات

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«الشهر العقاري» تؤكد مجددّا على ضرورة تقديم شهادة من المحافظ لتسجيل العقارات «الشهر العقاري» تؤكد مجددّا على ضرورة تقديم شهادة من المحافظ لتسجيل العقارات

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أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق، بضرورة الالتزام بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوّضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.

وقالت المصلحة في منشور فني أصدرته أمس، أنه يشترط في تلك الشهادة أن تتضمن نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص والتي تفيد عدم وجود مخالفات حاليًا، وعدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات.

وأوضحت أن ذلك إنفاذا لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك إلحاقًا للمنشور الفني الصادر في 8 سبتمبر 2020 المتضمن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة تفيد عدم وجود أي مخالفات، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك.

المصرى اليوم

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