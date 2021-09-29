مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تضبط تزوير وتلاعب للتهرب من سداد الضرائب

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإسكندرية، تحت إشراف محمود عبدالواحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، الاربعاء، من ضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

بناء على معلومات سرية توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ( التزام تجاري ) بجمارك الإسكندرية مفادها قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد 2 بيان جمركي عام 2016 من جمارك السيارات بالاسكندريه والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة رأس جرار منشأ المجر .

تم تشكيل لجنة ضمت عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير ادارة مكافحة التهرب ومحمد أحمد مرسي مدير إدارة السلع تحت التحفظ ومحمد عيسى ومحمد شحاته مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، قامت اللجنة بفحص ودراسة المستندات المقدمة بالبيانات الجمركية، كما تم إرسال التحقق من شهادات الحركة (اليورو) عن طريق الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي لدولة المنشأ والتي أفادت بعدم صحة شهادات إثبات المنشأ ( اليورو 1) وانها مصطنعة ومزورة .

بلغت القيمة الجمركية مليون و٩٨٥ ألف و١٢٣ جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٥٣ ألف و٩٤٩ جنيه.

تم تحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢١ مكافحة تهرب التزام تجاري بالإسكندرية وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها، وقامت الشركه بتقديم طلب للتصالح وتم سداد المبلغ بالقسائم أرقام ٥٦٧٣٠٧ و٥٦٧٣٠٨ و٥٦٧٣٠٩ .