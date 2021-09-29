محافظ القليوبية يعتمد النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوى الفني (صور)

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اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفني بأنواعه (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2021/2022.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، الأربعاء، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

جاء قرار المحافظ بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وذلك طبقا للجداول المرفقة.

محافظ القليوبية يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني

محافظ القليوبية يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني