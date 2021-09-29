يشكل تهديدا مباشرا.. موقف سوداني جديد من سد النهضة الإثيوبي

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بحث وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس بمكتبه أمس مع السفير الأسترالي المعتمد لدى السودان، والمقيم بالقاهرة غلين مايلز، سير مفاوضات سد النهضة الاثيوبيّ وفرص الاستثمار المحتملة في مجال المياه مع الشركات الاسترالية.

وأكد الوزير تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانونيّ ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.

وجدد عباس التأكيد أن السودان يتأثر مباشرة من سد النهضة، خاصة بقرارات الملء الآحادية للعام الثاني على التوالي، لافتاً أن تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانونيّ ملزم يشكل تهديداً مباشراً للسودان.

وفي سياق منفصل إستعرض وزير الري فرص الإستثمار في مجالات المياه مع الشركات الاسترالية، مؤكداً وجود فرص كبيرة في مجال الري، وطلمبات الطاقة الشمسية.

من ناحيته أشاد الدبلوماسي الأسترالي بالعلاقات الأزلية بين السودان وأستراليا، وقال «إنها بدأت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، ووعد بالبحث مع شركات بلاده للاستثمار في مجال المياه باعتباره قطاعاً مهما بالسودان.