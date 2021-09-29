رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعقد اجتماعًا مع وفد من قيادات الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية

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عقد الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اجتماعًا مع وفد من قيادات الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم التكنولوجي والصناعة.

كما تناول الاجتماع الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين وتنفيذ بحوث مشتركة بالإضافة إلى دراسة إمكانية استحداث برامج جديدة تخدم المجتمع وتتماشى مع التطورات الصناعية والمشروعات القومية الحديثة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة بنى سويف التكنولوجية لديها ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط لتنوع برامجها العلمية التي تخدم سوق العمل بالإضافة إلى معاملها الدراسية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة كما أن الجامعة لديها شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) بالإضافة إلى العلاقات والشراكات مع المؤسسات والجهات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب الدكتور ندا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لديها في مجال التصنيع وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.

وأكد رئيس الجامعة إلى التطلع لتبادل الزيارات بين جامعة بنى سويف التكنولوجية والجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية خاصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاكتساب وتبادل الخبرات العلمية والعملية.