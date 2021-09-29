«الأطباء العرب» ينظم حملة للتوعية بأمراض القلب بالتزامن مع اليوم العالمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم المركز العربي للتوعية الصحية «وعي»، التابع للاتحاد، حملة توعوية اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت، حول أمراض القلب وطرق الوقاية اللازمة، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لأمراض القلب، والذي يوافق يوم 29 سبتمبر من كل عام.

وقال بيان صادر عن المركز إن حملة مركز وعي تتضمن توعية الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالأمراض القلبية والوعائية، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة، من أجل السيطرة عليها والحد من مضاعفاتها

ودعا الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، واتباع نمط حياة صحي، لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونبه «رسلان» إلى أن اليوم العالمي للقلب يمثل فرصة جيدة لحث وتشجيع المواطنين على اتخاذ التدابير الوقائية والصحية؛ لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب على ضرورة إتباع أنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة، وتجنب المسببات المختلفة المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب كالتدخين، فالأمراض القلبية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مؤخراً إلى أن عدد الأشخاص الذين تُوفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في العام 2019 قد بلغ 17،9 مليون شخص وهو ما يشكّل نسبة 32% من إجمالي الوفيات في العالم، وكان 85% من هؤلاء قد تُوفوا بسبب النوبات القلبية والجلطات أو السكتات الدماغية.