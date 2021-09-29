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انطلقت ماراثون انتخابات نادي الزمالك فعليا داخل القلعة البيضاء بعد عقد المهندس هاني زادة عضو مجلس الادارة السابق ومجلة احمد زادة أولي الندوات الانتخابية بمنطقة الملاعب المفتوحة بجلسة مطولة مع اعضاء الجمعية العمومية.

واعلن المهندس هاني زادة عضو المجلس السابق والصادر بحق مجلسه قرار بالاستبعاد من وزير الشباب والرياضة خوض الانتخابات المقبلة على منصب العضوية فيما سيخوض نجله احمد زادة الانتخابات تحت السن.

وشهدت الندوة الاولي للثنائي زادة اقبالا كثيفا من اعضاء الجمعية العمومية الذين ناقشوا معهم برنامجهم الانتخابي ورؤيتهم المستقبلية للنهوض بنادي الزمالك

وأعلنت ادارة الزمالك عن فتح باب الترشح بداية من السبت لمدة اسبوع ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات هذه المرة اقبالا غير مسبوق من المرشحين والاعضاء

وناقش هاني زادة عضو المجلس مع الاعضاء كافة الامور الخاصة بالعملية الانتخابية ومن لهم حق التصويت حتي في حالة عدم استلام الكارنيهات الجديدة

من جانبه وجه احمد هاني زادة المرشح للعضوية تحت السن الشكر لاعضاء وعضوات النادي على حفاوة استقبالهم لهما في النادي وتحمسهم لتجربة الشباب تحت السن مؤكدا انه سيبذل ما بوسعه لاسعاد الاعضاء وتحقيق طموحاتهم اذا قُدر له الفوز بمنصب العضوية

ياتي هذا فيما ناشدت إدارة نادي الزمالك جميع الأعضاء بسرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوي قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن أي عضو سيكون عليه مستحقات مالية لن يكون له حق التصويت في الانتخابات المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تجرى عليها الانتخابات.

وأوضح الدكتور حسام المندوه أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة فإن ادارة النادي تنتظر رأي الجهة الادارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.

وشدد عضو اللجنة على أن اللائحة الاسترشادية واضحة حيث تنص على أن العضو الذي يحق له التصويت في الانتخابات هو الذي يكون قد سدد جميع المستحقات التي عليه سواء قيمة الاشتراك أو الأقساط المتأخرة.