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وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر للرئيس السيسي لتوجيهه الرئاسي بالتطوير الشامل بمنطقة الرويسات من أعمال الطرق وإنشاء مجمع سكني متكامل شاملة توصيل المرافق وكافة الخدمات وقدم المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على هذا التوجيه الذي من شأنه استكمال تطوير مدينة شرم الشيخ بكافة تجمعاتها.

كما أشار للبروتوكول الذي يتم إعداده من قبل رئاسة الوزراء والخاص بالتجمعات التنموية والذي سيوضع على خريطة هيئة الاستثمار.

ووجه بضرورة التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال من خلال منظومة تعتمد على الشباك الواحد للقضاء على الروتين والبيروقراطية في إطار القوانين التي أقرتها الدولة.