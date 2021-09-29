مياه المنيا: اجتماع بمسؤولي مشروع تطوير محطات المياه الرئيسية الممول من الوكالة الأمريكية

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عقد المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع مسئولي مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.

جاء ذلك بحضور مدير المشروع جون هيندرسون، ونائب مدير المشروع مهندس محمد صبري، وفريق العمل بالمشروع والقطاعات المعنية لوضع ضوابط التشغيل الأمثل وذلك في إطار برنامج المشروع لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة المياه ومتابعة ماتم إنجازه في محطتي بني احمد بمدينة المنيا وبني عامر بالعدوة وكذلك تناول خطة العمل في باقي المحطات الرئيسية خلال المرحلة القادمة.

كما تم مناقشة السبل المثلى لتوزيع العمالة داخل المحطات وتحديد المهام الخاصة بكل عامل والتدريب الميداني على خطوات التشغيل القياسية.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى أعمال التطوير والتحديث وذلك ضمن تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.