طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة «الشحات» و«ياسر إبراهيم»

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كشف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آخر التطورات بشأن إصابة ثنائي الفريق المدافع ياسر إبراهيم والجناح حسين الشحات.

وقال أحمد أبوعبلة إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق يستكملان في الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أبوعبلة إن الثنائي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الثنائي يقترب من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية بداية الأحد القادم.

ويعاني الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.