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100 ألف موظفة سعودية استفَدْنَ من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"

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منذ إطلاقه في نوفمبر 2017 حتى الآن.. ويهدف لدعم استقرارهن الوظيفي

100 ألف موظفة سعودية استفَدْنَ من برنامج دعم نقل المرأة العاملة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) بَلَغْنَ 100 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 حتى الآن.

وأوضح "هدف" أن تنامي أعداد الموظفات المسجلات في "وصول" جاء نظراً للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة الموظفة في القطاع الخاص.

ويأتي إطلاق برنامج "وصول" تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- في تمكين المرأة السعودية في سوق العمل (وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني)، ويهدف إلى دعم استقرارها الوظيفي وزيادة مشاركتها بسوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وعوداً إلى التحسينات الجديدة على البرنامج، فقد رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال، بدلاً من 800 ريال شهرياًّ.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم بخصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، ومُدِّدت مدة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً، بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، تقدم الخدمةَ الشركاتُ المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنوّرة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يُذكَر أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من مقر العمل وإليه، وذلك بتأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من مقر العمل وإليه، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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