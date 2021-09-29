السحن 3سنوات لمتهم بسرقة ربة منزل بالإكراه في البساتين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، بمعاقبة عامل سرق ربة منزل بالإكراه بالبساتين .

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة السرقة بالإكراه، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم دخل منزل المجني عليها في منتصف الليل وكان حاملا سلاحا أبيض«سكين»، وأشهرهه في وجهها مما تسبب في بث الرعب في نفسها وتمكن من سرقه بعض المتعلقات الشخصية للمجنى عليها وفر هاربا، وخلال مروره في الطريق تصادف مرور دوريه أمنية وتم استيقافه وظهر عليه حاله من الارتباك محاولا الهرب، إلا أن رجال الشرطة ألقى عليه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول واعترف بارتكاب جريمه سرقة المجني عليها .