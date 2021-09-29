طالب يحرر نفسه .. اختطفه شخصان لطلب فدية من والده في كفر شكر

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ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين لقيامهما باختطاف طالب أثناء ذهابه إلى درس خصوصي في كفر شكر، وطلبا من والدته دفع مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه لعلمهم بثراء والده وإقامته في دولة إيطاليا، إلا أن المجني عليه غافلهما وهرب وأرشد عنهما.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا بقيام شخصين باختطاف شاب من قرية الزومرانية دائرة مركز شرطة كفر شكر لطلب فدية من والدته نظير إطلاق سراحه، فتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين وتوصلت التحريات وسؤال ذوي المجني عليه أن الجناة أقدموا على ارتكاب جريمتهم لعلمهم بسفر والد الشاب إلى دولة إيطاليا وثرائه فقرروا خطفه للاستيلاء على أموال والده.

وأثناء السير في إجراءات البحث وضبط الجناة ظهر الشاب المختطف، وبسؤاله قرر أنه أثناء ذهابه إلى درس خصوصي استوقف سيارة وكان يستقلها شخصان فطلب من قائدها توصيله إلى أحد أصدقائه، وعندما استقل السيارة لاحظ أن السيارة تتجه للسير إلى قرية كفر رجب القريبة من مدينة منيا القمح وعندما سألهم الطالب عن السبب للسير في هذا الاتجاه أخبروه بأنهم سيشترون أشياء لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بعدها فوجئ الطالب بقيام أحدهما برش مخدر على وجهه، ثم وضع له أقراصا مخدرة في زجاجة عصير وطلب منه شربها عنوة حتى غاب عن الوعي، وقاما باقتياده إلى منزل مهجور بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة وبعد أن عاد إلى وعيه وجد نفسه مقيدا بجنزير وبعد ذلك ساوم المختطفون والدة الطالب على دفع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

أضاف المجني عليه أنه فكر في الهرب بعد أن انشغل عنه الجناة، وقفز من المنزل المختطف به عن طريق شباك موصل إلى ورشة ألوميتال مجاورة، وعندما شاهدته صاحب الورشة قام بإبلاغ قسم شرطة كرداسة وتم القبض على المتهمين.

واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم الواقعة للحصول على مبلغ مالي مليون جنيه من والدة المجنى عليه لعلمهم بثراء والده، نظرا لمرورهم بضائقة مالية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.