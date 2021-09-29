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مران خفيف وتدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد ودية الغابة

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مران خفيف وتدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد ودية الغابة مران خفيف وتدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد ودية الغابة

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خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في المباراة الودية أمام فريق الغابة أمس الثلاثاء تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قد اكتفى بخوض مران خفيف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

جاء مران الأهلي اليوم لمدة 45 دقيقة فقط، بدأت بمحاضرة فنية سريعة للجهاز الفني قبل أن يبدأ بعدها اللاعبين في تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية وأعقبها تدريبات بالكرة قبل إنهاء المران ببعض الوحدات البدنية، في إطار الجدول الموضوع للحصة التدريبية صباح اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصرى اليوم

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