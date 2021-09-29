مشاورات مصرية روسية حول تطور العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

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التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أمس بالعاصمة الروسية موسكو، مع السفير الكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي للشئون الأوروبية بحضور سفير مصر في روسيا السفير إيهاب نصر، وذلك في إطار جولة جديدة من المشاورات بين مصر وروسيا حول الموضوعات الأوروبية.

وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري خلال جولة المشاورات عن تقديره للتطورات الملموسة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المستمر فيما بينهما اتصالاً بالموضوعات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تناولت المشاورات تبادل وجهات النظر والتقييمات حول تطورات الأوضاع في المنطقة الأوروبية وشرق المتوسط، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.