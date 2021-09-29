أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل -
ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن -
بالصور.. عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في معرض الرياض للكتاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مشاورات مصرية روسية حول تطور العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

Print
مشاورات مصرية روسية حول تطور العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مشاورات مصرية روسية حول تطور العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أمس بالعاصمة الروسية موسكو، مع السفير الكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي للشئون الأوروبية بحضور سفير في السفير إيهاب نصر، وذلك في إطار جولة جديدة من المشاورات بين مصر وروسيا حول الموضوعات الأوروبية.

وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري خلال جولة المشاورات عن تقديره للتطورات الملموسة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المستمر فيما بينهما اتصالاً بالموضوعات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تناولت المشاورات تبادل وجهات النظر والتقييمات حول تطورات الأوضاع في المنطقة الأوروبية وشرق المتوسط، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل