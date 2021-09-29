كواليس مران الأهلي صباح اليوم في التتش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بخوض مران خفيف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واستغرق مران الأهلي اليوم قرابة 45 دقيقة، بدأت بمحاضرة فنية سريعة للجهاز الفني قبل أن يبدأ بعدها اللاعبون في تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال، وأعقبها تدريبات بالكرة قبل إنهاء المران ببعض الوحدات البدنية في إطار الجدول الموضوع للحصة التدريبية صباح اليوم.

وقرر موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.